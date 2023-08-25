蕭亞軒不生有秘？帥侄子高清正臉照曝光！

天后Elva蕭亞軒昨天（24日）開心舉辦加盟華納音樂簽約全球發佈會，摯愛的弟弟、弟媳及最疼愛的大姪子全部現身，讓她驚喜萬分，眼淚瞬間奪眶而出。尤其見著年少有為的大侄子，她突然有感而發：「所以我不用生小孩啊，我弟妹都替我生了3個壯丁了。」

失去媽媽一直是Elva心中永遠的痛，即使已過了這麼多年，她仍充滿思念說：「我媽媽走了，巧的是，我大侄子剛好就出生了，他的眼睛，簡直是我媽媽的翻版，所以我才特別寵他，因為我們有一個很特別的靈魂連結。」

13歲的大侄子，面對鏡頭略帶羞澀，但顏值被稱讚頗有入行潛力，他也嘴甜看著一旁的大姑姑說：「祝妳大紅大紫，專輯張張都是經典」，Elva大笑忍不住噴笑：「是在過年講吉祥話嗎？」還內舉不避親地對著華納音樂高層們說：「不過我真的很想要他出道耶，我跟他說，要先把書念好。」最後還力拱華納音樂不如就順便簽下他發片吧。

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