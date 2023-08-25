吳慷仁遭影射劈腿約砲首曝 10字箴言定調「讓子彈飛」

吳慷仁今年6月被一名女網友在粉絲專頁「靠背影視2.0」影射有女友還亂搞男女關係，他25日出席外送平台記者會時，首度露面回應此事，透露圈內友人告知他「本來無一物，何處惹塵埃」，讓他學習到以後做人做事要謹言慎行，表態「我甚麼都沒有做，就讓子彈飛吧！」

吳慷仁說，他本來沒有想要回應這事，但是發現有動態媒體竟然用了他的剪影報導此事，他想「都沒有求證我就這樣用」，所以才想在臉書回應。他說早就知道會有這樣的事情，因為朋友曾傳文章給他看，剛開始他不當一回事，也是因為媒體過於熱情追問他才回，他說：「但我生活當中沒有做過這樣的事情，不需要擔心，也一點都不會影響」，但因為自己沒有經紀人，所以這類危機處理對他而言，就是一個大智慧。

但也因為此事讓他體會到一些道理，朋友告訴他「菩提本無樹、明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」，因為友人講了這些話，讓他慢慢靜心，學習到以後做人做事要謹言慎行，「不然我該說甚麼？我又不認識那個人。」他也說女友邵雨薇一點都沒有問過，一點都不擔心，沒有做過不用擔心，「我的人生沒有那麼精采，還有甚麼後宮，如果是這樣，你們(指記者)應該第一時間就耳聞」。他表示未來就是會謹言慎行，免得自己是不是惹到甚麼人而不自知。

他和孫可芳拍「有生之年」聽聞她被劉冠廷求婚，直說「很好，恭喜」，至於自己會用甚麼方式求婚？是否買了鑽戒等等問題，他一律以「順其自然」回答。

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