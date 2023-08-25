不悔愛過王泉仁！麻衣恢復單身嘆：獨自帶孩子很辛苦
麻衣今天出席日本頂級燕窩品牌記者會，她在記者會後接受訪問，坦言一個人帶小孩真的很辛苦，每一天都過得很充實。現在兒子很懂事，會自己做家事，還會打掃浴室。最近愛上料理，自己看影片學做飯，日前還變成指導的角色，教她料理蛋包飯。
麻衣坦言，在正式恢復單身後，難免還是有失落等情緒，但「對每一次相遇都不後悔」。朋友一直都很支持她的決定，孩子年紀還太小，不知道媽媽經歷了人生轉折，但光是母親節自己存錢買花送媽媽，就讓麻衣覺得十分暖心。
現在她確定要台日兩邊跑，只要有適合的工作，演戲、上節目、實境秀、商業代言都願意挑戰。因為兒子主要還是在日本生活，麻衣笑說現在要努力多跟小孩講中文，以免兒子把中文全部忘光光。
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