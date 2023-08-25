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「男神收割機」蕭亞軒招了感情全面歸零 私下看男模照度日解悶

聯合報／ 特派記者許晉榮／北京即時報導
盼了一年，蕭亞軒表示今年會有新作品。圖／華納音樂提供
盼了一年，蕭亞軒表示今年會有新作品。圖／華納音樂提供

蕭亞軒2019年8月才公開認愛小16歲的男友黃皓，豈料撐不過4年，今年7月3日，Elva突在IG直播中坦承已恢單。她在24日簽約華納音樂的全球發佈會上，被問及目前的感情狀態，神情自若表示，「現在的感情狀態就是歸零，女生有時不想談戀愛，就會催眠自己，當然偶爾還是會想，只是現在要的東西不一樣了，我比較在乎的是現在的感覺」。

即使剛過完44歲生日，Elva仍不會擔心生子問題，「我的侄子都很優秀，所以我不一定要有小孩，該發生就讓它發生，一切順其自然，而且該留意的我也會留意。」

不過她似乎也沒閒著，自招近來身邊可以聊天的對象很多．「我還滿享受這種感覺的，以前都太快交往，有時是因為被拍到，所以想那就這樣吧，而且戀情太短好像也很丟臉，但就沒辦法，我現在反而挺享受多認識、多看看。」

至於擇偶條件，她首重順眼與善良，「孝順非常重要，最好也很愛笑，有幽默感，可以逗我笑。」是否還要會按摩？Elva大笑：「不用吧，我到現在還沒遇到一個男生很會按摩的，還不如直接去找按摩師按比較快，我還是希望可以找到疼我或是讓我放縱一下、讓我任性的人。」更自招有時很幼稚，偶爾也會封鎖對方甚至突然退群，「但也不是每次，有時持續太久，我也會害怕，通常只要對方用無辜的眼神看著我，或是先認錯，我就沒事了，反正我就是一個百變、完全看心情的人。」

新專輯如火如荼進行中，少了戀愛對象是否也會影響創作能量？Elva大笑：「我有錄一首歌，在還沒開始想跟任何人聊天，我就先拿一個很帥的男模照片，然後邊聊天邊幻想我跟他在曖昧，或是幻想對象就像『實習醫生』裡的一個男主角 ，然後我就是女主角，非常有感覺。」是否也會拿起舊愛們的照片想像一下？她似乎有點無奈說：「那應該是唱搖滾吧！」

盼了一年，蕭亞軒終於宣告回歸歌壇。圖／華納音樂提供
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