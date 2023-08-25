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李玟生前控遭霸凌 眾人發聲「中國好聲音」宣布停播！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。圖／摘自微博
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。圖／摘自微博

天后李玟上月過世，她生前對節目「中國好聲音」抗議賽制不公，並疑似控訴遭製作單位霸凌的音檔和影片流出。連日來不少圈內好友如甄妮、韓紅、金星都為她發聲，網友也抨擊該節目必須給個交代，而今（25）「中國好聲音」的製播方「浙江衛視」發出聲明，表示節目將停播。

「浙江衛視」在官方微博表示：「鑑於對觀眾和網友反映的『中國好聲音』節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」網友紛紛留言「浙江衛視終於表態了，在這樣的形勢之下，停播或許是最好的解決辦法。痛定思痛，重整行裝再出發」、「終於表態了，暫停播出，等事實查明了再說也好」。

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