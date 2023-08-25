獨／載一代玉女出車禍撞到人 民歌天王不忍發聲

施孝榮近年致力於民歌演唱會，下月16日獨挑大樑在台北Legacy舉行「俠骨柔情演唱會」，歌單安排如同演唱會名稱兼顧2種風格，他說：「我就是又俠骨又柔情的人！」

他曾奪得「世界盃國術比賽」冠軍，自認是習武之人，生活常常見義勇為，打趣稱：「可以說是樂於助人，做了很多很雞婆的事情。」他說以前跟玉女歌手楊芳儀是同門關係，有天晚上在唱片公司練歌，楊芳儀準備要去民歌餐廳演出，突然在旁驚慌喊說來不及了，「我有摩托車，於是載著她趕去餐廳，結果出車禍撞到人，賠錢的還是我！」

後來兩人在民歌演唱會巧遇，他提起這段往事，楊芳儀滿臉問號問說「有嗎」，被他笑虧「妳是不是摔壞了」，甚至又忍不住自嘲「發覺沒有什麼人會感謝我」。

話雖如此，施孝榮至今仍是古道熱腸，另提到希望歌迷合照時可以保持點禮貌距離，「這是我的小小潔癖，歌迷說要自拍，然後就貼很近，說不定哪天意亂情迷，畢竟人都管不住自己。」不過老婆現在會陪同一起工作，他直呼這樣很好，「有老婆在旁邊有很多保護。」演唱會購票請洽寬宏售票、全台OK跟萊爾富超商。

楊芳儀在民歌時期享有玉女美名。圖／本報資料照片

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