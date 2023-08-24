獨／父、弟3年內相繼過世 施孝榮心疼曝母親失智10年

施孝榮下月16日將在台北Legacy舉行「俠骨柔情演唱會」，歌單安排如同演唱會名稱兼顧2種風格，尤其海報別具意義，是「老婆視角」親繪而成，他說對老婆有滿滿感謝，「我太太非常孝順，對我媽媽照顧無微不至，親力親為、把屎把尿。」

他的媽媽10年前出現輕微失智症，經夫妻細心照料，病情沒有急速惡化，身體依舊硬朗，讓他慶幸的是媽媽不曾忘記家人的名字，頂多忘記日期、生活自理不太OK，他說：「我太太是不向環境低頭的人，所以認為我媽媽要活得更有質感、更有尊嚴，想盡辦法要讓我媽媽身體健康、生活愉快。」

有太太的堅強能量在旁支持，他的樂觀態度也起了很大作用，難道都沒有一刻崩潰過嗎？施孝榮稱世界本有定律，既然無法推翻何必崩潰，透露曾在3年內痛失2位至親，弟弟跟爸爸分別於2009年因心肌梗塞、2012年進行心血管手術中過世，他說：「要好好珍惜現有的一切，顧好生活品質，努力讓生活不要有遺憾。」因此除了工作，跟太太一起陪在媽媽身旁就是他的美好日常。

施孝榮也準備「意難忘」、「川流不息」2首歌曲各自送給媽媽、老婆，害羞稱自己也有柔情的那面，「我愛我的媽媽、太太、孩子、朋友，這場演唱會就是活生生的我的寫照。」他的大兒子施少庸身材高䠷、外型帥氣，屆時會擔任鍵盤手並會登台獻唱，演唱會購票請洽寬宏售票、全台OK跟萊爾富超商。

施孝榮彈著吉他的模樣在老婆眼中，就像親手畫作般的帥氣。記者王聰賢／攝影

施孝榮預告演唱會特別為媽媽、太太準備別具意義的歌曲。記者王聰賢／攝影

udn討論區