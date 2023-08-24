快訊

瓦格納首腦墜機亡 同機空姐生前怨「不明原因」維修延後起飛

雙腳幾乎廢掉！蕭亞軒不等了霸氣喊：匍匐前進回歸歌壇

泰山夜間再喊還錢 街口金科董座胡亦嘉：我也不能動

獨／父、弟3年內相繼過世 施孝榮心疼曝母親失智10年

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
施孝榮全力投入「俠骨柔情演唱會」彩排工作。記者王聰賢／攝影
施孝榮全力投入「俠骨柔情演唱會」彩排工作。記者王聰賢／攝影

施孝榮下月16日將在台北Legacy舉行「俠骨柔情演唱會」，歌單安排如同演唱會名稱兼顧2種風格，尤其海報別具意義，是「老婆視角」親繪而成，他說對老婆有滿滿感謝，「我太太非常孝順，對我媽媽照顧無微不至，親力親為、把屎把尿。」

他的媽媽10年前出現輕微失智症，經夫妻細心照料，病情沒有急速惡化，身體依舊硬朗，讓他慶幸的是媽媽不曾忘記家人的名字，頂多忘記日期、生活自理不太OK，他說：「我太太是不向環境低頭的人，所以認為我媽媽要活得更有質感、更有尊嚴，想盡辦法要讓我媽媽身體健康、生活愉快。」

有太太的堅強能量在旁支持，他的樂觀態度也起了很大作用，難道都沒有一刻崩潰過嗎？施孝榮稱世界本有定律，既然無法推翻何必崩潰，透露曾在3年內痛失2位至親，弟弟跟爸爸分別於2009年因心肌梗塞、2012年進行心血管手術中過世，他說：「要好好珍惜現有的一切，顧好生活品質，努力讓生活不要有遺憾。」因此除了工作，跟太太一起陪在媽媽身旁就是他的美好日常。

施孝榮也準備「意難忘」、「川流不息」2首歌曲各自送給媽媽、老婆，害羞稱自己也有柔情的那面，「我愛我的媽媽、太太、孩子、朋友，這場演唱會就是活生生的我的寫照。」他的大兒子施少庸身材高䠷、外型帥氣，屆時會擔任鍵盤手並會登台獻唱，演唱會購票請洽寬宏售票、全台OK跟萊爾富超商。

施孝榮彈著吉他的模樣在老婆眼中，就像親手畫作般的帥氣。記者王聰賢／攝影
施孝榮彈著吉他的模樣在老婆眼中，就像親手畫作般的帥氣。記者王聰賢／攝影

施孝榮預告演唱會特別為媽媽、太太準備別具意義的歌曲。記者王聰賢／攝影
施孝榮預告演唱會特別為媽媽、太太準備別具意義的歌曲。記者王聰賢／攝影

相關新聞

獨／父、弟3年內相繼過世 施孝榮心疼曝母親失智10年

施孝榮下月16日將在台北Legacy舉行「俠骨柔情演唱會」，歌單安排如同演唱會名稱兼顧2種風格，尤其海報別具意義，是「老...

資深玉女宋岡陵「淪詐欺犯」逃出境傳當尼姑 周遊全說了

知名製作人「阿姑」周遊、李朝永24日出席台灣影人協會舉辦「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會，選在自己滿86生日當天辦演唱...

高軒「被台灣Burberry偷拍公審」 曬高層來信致歉曝員工下場

網紅高軒受邀參加台灣Burberry新品活動，卻因未消費被員工偷拍還發酸「到底是不是螳螂有錢人」，網紅「美到沒朋友」與「電商人妻」也發文證實此事並認為品牌該給個交代。

演「山道猴子」真人版？ 阮經天吐：自己有交通狀況

由 YouTube 頻道「Eric Duan」創作的台灣動畫「山道猴子的一生」近日爆紅，今（24）阮經天出席電影「查無此...

遭爆秘戀25歲歌手程瀟有私生子 梁朝偉首發聲親吐婚姻狀況

梁朝偉（偉仔）與劉嘉玲相愛35年至今仍十分恩愛，豈料日前確有瞎爆料梁朝偉秘戀25歲的大陸歌手程瀟，更誇張說有私生子，雖然...

記者遭賴品妤大吼「為什麼撞人」 中天新聞反擊了

民進黨立委賴品妤今指控遭中天記者推擠，剛中天新聞對此發出聲明，指民進黨中央及民進黨立委與側翼抺黑中天記者採訪過程中對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯，民進黨完全是睜眼說瞎話，而且是抹黑慣犯

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦