快訊

復仇出兵？首腦墜機身亡 傳瓦格納車隊朝俄羅斯推進

資深玉女宋岡陵「淪詐欺犯」逃出境傳當尼姑 周遊全說了

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
李朝永(左)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影
李朝永(左)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影

知名製作人「阿姑」周遊、李朝永24日出席台灣影人協會舉辦「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會，選在自己滿86生日當天辦演唱會，阿姑重披日前出席生日宴的千萬珠寶、桃紅色禮服，別具意義；被問一手捧紅、合作過多次的昔日玉女明星宋岡陵「淪為詐欺犯」遭通緝，周遊感嘆：「10多年沒聯絡了，有聽說她去美國了，如果她回來，應該會來找我。」

相關新聞：資深玉女宋岡陵「淪詐欺犯」潛逃出境 被通緝15年期限已滿

昔日中視當家花旦宋岡陵演過不少膾炙人口的作品，包括「雙面佳人」、「塔裡的女人」、「王昭君」、「天龍八部」及「烽火兒女情」等，當年周遊從她20歲左右時一手捧紅她，之後雙方合作多部戲，

「那時候她紅到半邊天，紅了以後就被大老闆搶去，後來她結婚、開店、生意失敗，我們一直都有聯絡，直到有一天突然打電話給她就沒接了」，從此斷聯10多年，周遊說，和宋岡陵交情超過30幾年，誇對方待人處事都很好，但好勝心很強，發生被控詐欺一事，一逃就是15年，周遊也相當感慨：「有一次聽說她去當尼姑了，我說我才不相信咧，後來才聽說她去美國休養、躲起來了。」如今通緝15年期限滿，周遊也說：「她都叫我周姐，如果回來了，應該會來找我。」

賴慧如、陳志強、江宏恩在「聽咱的歌看咱的影」演唱會中演出歌中劇，3人都已婚，上演的情感親密戲點到為止，8點檔演員陳志強、江宏恩的歌聲則令人驚艷，陳志強因老婆曾智希近期在「天道」中殺青，被問是否進入備孕狀態，他笑稱：「一直都有在『做人』，也請教過前輩相關知識、姿勢。」雙關語令眾人大笑。

陳志強(左起)、賴慧如、江宏恩出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影
陳志強(左起)、賴慧如、江宏恩出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影

李朝永(右)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影
李朝永(右)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影

李朝永(右)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影
李朝永(右)、周遊出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影

阿Ken(左起)、陳志強、李朝永、周遊、賴慧如、江宏恩出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影
阿Ken(左起)、陳志強、李朝永、周遊、賴慧如、江宏恩出席台灣影人協會「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會。記者沈昱嘉／攝影

相關新聞

資深玉女宋岡陵「淪詐欺犯」逃出境傳當尼姑 周遊全說了

知名製作人「阿姑」周遊、李朝永24日出席台灣影人協會舉辦「聽咱的歌看咱的影」電視電影演唱會，選在自己滿86生日當天辦演唱...

高軒「被台灣Burberry偷拍公審」 曬高層來信致歉曝員工下場

網紅高軒受邀參加台灣Burberry新品活動，卻因未消費被員工偷拍還發酸「到底是不是螳螂有錢人」，網紅「美到沒朋友」與「電商人妻」也發文證實此事並認為品牌該給個交代。

演「山道猴子」真人版？ 阮經天吐：自己有交通狀況

由 YouTube 頻道「Eric Duan」創作的台灣動畫「山道猴子的一生」近日爆紅，今（24）阮經天出席電影「查無此...

遭爆秘戀25歲歌手程瀟有私生子 梁朝偉首發聲親吐婚姻狀況

梁朝偉（偉仔）與劉嘉玲相愛35年至今仍十分恩愛，豈料日前確有瞎爆料梁朝偉秘戀25歲的大陸歌手程瀟，更誇張說有私生子，雖然...

記者遭賴品妤大吼「為什麼撞人」 中天新聞反擊了

民進黨立委賴品妤今指控遭中天記者推擠，剛中天新聞對此發出聲明，指民進黨中央及民進黨立委與側翼抺黑中天記者採訪過程中對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯，民進黨完全是睜眼說瞎話，而且是抹黑慣犯

獨／雙親離婚30年…父中風後求照顧 阿嬌一心態獲激賞

阿嬌今年做出重大決定，帶著一雙早已離異，又突然相聚的父母，舉家搬到台南定居，她說：「離婚30年，他們一開始完全不講話，連吃飯時間都會避開，關係如室友，是世上最熟悉的陌生人。」 阿嬌曾在三立跟陳博

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦