高軒「被台灣Burberry偷拍公審」 曬高層來信致歉曝員工下場

網紅高軒受邀參加台灣Burberry新品活動，卻因未消費被員工偷拍還發酸「到底是不是螳螂有錢人」，網紅「美到沒朋友」與「電商人妻」也發文證實此事並認為品牌該給個交代。

高軒於社群控訴遭偷拍公審至今沒獲得道歉，而事件發酵後高軒接受「三立新聞網」訪問時再度回應，透露公審他的是總公司員工，卻甩鍋給分公司，想打去總公司卻一直打不進去，事發至今已第5天。

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而高軒早已表明不收有價商品做賠償，只希望能公開發文致歉，有網友留言酸高軒虛張聲勢，所以至今Burberry不聞不問，代表他根本不重要，甚至說Burberry會壓新聞讓高軒無法繼續叫囂，高軒看到嘎該則直問「是這樣嗎？Burberry確定要容許造謠？」。隨後，他公開Burberry台灣、香港、澳門負責人的來信，表示感謝他告知，CEO Jonathan Akeroyd 已知悉此事，而他作為台灣市場負責人與他聯繫，表示顧客隱私是 Burberry 極為重視的一點，對高軒遭偷拍表示抱歉，並透露該員工是為活動暫時聘雇的人，已於8月22日離開，也會透過這次經驗，對任何員工都要求遵守Burberry對待顧客的服務態度。

高軒公開高層寄來的道歉信。 圖／截自instagram／gonu.h

高軒於社群回擊酸民。 圖／截自instagram／gonu.h

高軒要求公開道歉。 圖／截自instagram／gonu.h

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