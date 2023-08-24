演「山道猴子」真人版？ 阮經天吐：自己有交通狀況
由 YouTube 頻道「Eric Duan」創作的台灣動畫「山道猴子的一生」近日爆紅，今（24）阮經天出席電影「查無此心」記者會，被問到要不要真的來演「山道猴子」，一旁監製唐在揚笑說：「他已經是人了，不演猴子。」
「山道猴子的一生」內容描述一位年輕人熱衷改車、跑山競技，靠著貸款買二手重機來炫耀，最後妄想成為車圈紅人的故事，但同時之間也面臨女友劈腿、工作不順，讓網友看了心有戚戚焉，不少網友認為阮經天的演技、外型以及熱愛騎車，都很符合男主角「山道猴子」的人設，先前阮經天爽快在IG回應「劇本好我一定演啊」，完全不排斥；今天則表示：「他這個東西，開玩笑歸開玩笑，但還是有很多想講的議題。」更自嘲：「我自己也有交通狀況嘛」，自提前陣子意外擦撞其他人的事故，表示：「除了搞笑以外，應該也是希望導正一下，畢竟這些是生活中真實發生的事。」
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