遭爆秘戀25歲歌手程瀟有私生子 梁朝偉首發聲親吐婚姻狀況

梁朝偉（偉仔）與劉嘉玲相愛35年至今仍十分恩愛，豈料日前確有瞎爆料梁朝偉秘戀25歲的大陸歌手程瀟，更誇張說有私生子，雖然女方已回應「假得離譜」，但仍止不住留言，今天梁朝偉打破沉默，發聲明指上述消息全屬虛構，予以強烈譴責，更澄清自己與劉嘉玲婚姻關係安好。

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梁朝偉在微博發表聲明，表示，「近日出現與我有關的嚴重不實謠言及虛假言論，謊稱我與某女星有不軌行為並已產有私生子，對我愛的人及愛我的人造成嚴重影響。我現鄭重聲明，此等與我私生活有關的謠言全部純屬虛構、惡意造謠及歪曲事實。我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好，並在此強烈譴責造謠者的惡意行為。我保留所有追究此等誹謗及虛假陳述行為的權利、不排除委托律師針對造謠者采取進一步法律行動。」

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