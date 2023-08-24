記者遭賴品妤大吼「為什麼撞人」 中天新聞反擊了

民進黨立委賴品妤今指控遭中天記者推擠，剛中天新聞對此發出聲明，指民進黨中央及民進黨立委與側翼抺黑中天記者採訪過程中對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯，民進黨完全是睜眼說瞎話，而且是抹黑慣犯，中天提供關鍵影片打臉民進黨，記者總共二次採訪賴品妤，一刀不剪，搭配多家媒體鏡頭，證明沒有不當肢體接觸。

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中天新聞表示，中天記者本於記者天職，追求真相，不畏懼權勢，勇往直前不退縮。賴品妤身為立委及雲豹小公主雙重身份，理應面對公共議題的檢視和第四權的監督，民進黨把正當監督視為騷擾，把躲避採訪自摔抹黑成採訪暴力，「呼籲民進黨中央和抹黑中天記者的民進黨立委，學一下賴品妤，趕快看一下影片，現在改口還來得及，現在道歉還來得及。不論如何，民進黨欠中天記者一個道歉！」

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