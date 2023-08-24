專訪／吳建豪高中同學搖身一變 竟成好萊塢名導

韓裔美籍導演全智泰身兼演員與導演，此次為亞洲日舞影展來台灣出席講座活動，並帶來新片「加摩賈亞」，揭露亞裔饒舌歌手進入美國歌壇的種種挑戰，全智泰多年前當過演員，還與克莉絲汀史都華、羅伯派汀森一起演出賣座電影「暮光之城」，提起這段過往，他直呼超棒，「好想再跟這些演員一起合作」，並透露自己與吳建豪在美國念書時，還是高中同學。

全智泰近年雖在小成本的獨立電影界打滾，但從來不後悔演出通俗愛情電影「暮光之城」系列，「那對我來說是很棒的經驗，拍得很愉快，也學到很多」，全智泰與片中的狼人演員們目前仍是交情不錯的朋友，至於男女主角羅伯、克莉絲汀可惜苦無機會再度相見，「有次我在某個影展遇到克莉絲汀，但她那時在忙，我不好意思打擾」，但他稱讚2人近年都有很棒的表演，更入圍不少影帝后獎項，「他們都是很棒的演員」。

全智泰與吳建豪是高中同學，只可惜目前還沒機會一起工作，「他比較偏向音樂，但我們也會思考能有什麼樣形式的合作」。全智泰先前拍攝美韓合製戲劇「柏青哥」，找來韓流巨星李敏鎬主演，他首先好奇「李敏鎬在台灣也很紅吧？」更說拍戲期間，就有粉絲集資買下巨幅海報，在他們劇組對面的大樓擺設，給予偶像支持鼓勵，「我們在多倫多拍戲時，一堆粉絲不停在片場外等待，只為了看到李敏鎬，他們全部瘋狂尖叫，我因為要在時限內拍完，內心裡直呼『夠了，他X的別再吵了』，哈哈」。

全智泰目前拍攝新影集，男主角找來「水行俠」傑森摩莫亞，是一部故事背景設置在夏威夷的史詩影集，「傑森真的很棒，他就是你看到的那個樣子，很活潑、好動，我常常要他冷靜一些」。除了夏威夷之外，全智泰也提到10年前曾來台拍攝，一直喜愛台灣的自然風景，「這裡很棒，真的希望可以跟大家多多交流」。

全智泰(右)是演員出身，15年前演出「暮光之城」系列，與克莉絲汀史都華(左)、羅伯派汀森合作愉快。圖／摘自推特

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