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鬼月小心喔！陳德修撞鬼遇靈異事件 機靈1招救場

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
陳德修替粉絲準備全新創作單曲「重生Rebirth」。圖／陳德修工作室提供
陳德修替粉絲準備全新創作單曲「重生Rebirth」。圖／陳德修工作室提供

陳德修（脩）近來在大陸展開「After Rain Before Red」巡演，日前北京場出現靈異情況，讓眾人面面相覷，第一時間陳德修只能發揮臨場反應，避免氣氛太過駭人，更驚喜宣布將在明年發行全新個人專輯。

當晚他準備獻唱「雨下不停」一曲，現場伴奏聲音無預警慢了好幾倍，乍聽有種鬼片的可怕感，陳德修發現不對勁後，靈機一動表示：「哇！肯定是放的人按錯了，讓我們再唱一次好嗎？」事後工作人員一臉鐵青地表示沒有人會去動電腦的播放設備，於是突發事件變成了羅生門，雖然遇到靈異小插曲，所幸整場演出還是圓滿完成。

目前巡演場次排到年底，陳德修表示10月14日將會移師台北後台 BackStage Café，「這是我第一次在台北舉辦個人售票演出，也是繼4年前赤世代售票演出之後，暌違多年再次站在舞台表演。我很想念台灣的粉絲們！」門票26日中午12點在KKTIX售票系統、全家便利商店啟售。

陳德修自彈自唱多首歌曲。圖／陳德修工作室提供
陳德修自彈自唱多首歌曲。圖／陳德修工作室提供

陳德修(脩)很開心能近距離跟粉絲見面互動。圖／陳德修工作室提供
陳德修(脩)很開心能近距離跟粉絲見面互動。圖／陳德修工作室提供

陳德修(脩)演出遇到靈異狀況，臨場發揮化解尷尬。圖／陳德修工作室提供
陳德修(脩)演出遇到靈異狀況，臨場發揮化解尷尬。圖／陳德修工作室提供

陳德修(脩)近來在大陸展開「After Rain Before Red」巡演。圖／陳德修工作室提供
陳德修(脩)近來在大陸展開「After Rain Before Red」巡演。圖／陳德修工作室提供

陳德修(脩)預告「After Rain Before Red」巡演於10月移師台北。圖／陳德修工作室提供
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