潘瑋柏「好聲音」被逼轉身 網放慢0.3倍速揪真相
華人天后李玟日前被爆出生前遭「好聲音」節目組欺負，當時她替學員發聲賽制不公，沒想到遭節目組制止清場，音檔及影片流出後引發網友眾怒。另外也有參賽學員出面證實前十名都可以買，不過PO文及帳號隨即遭到清除，疑似遭到施壓，讓不少觀眾、網友看不下去。
「好聲音」最新一季的導師潘瑋柏日前有一段「被轉身」的畫面在事件爆發後於網上瘋傳。潘瑋柏當時背對舞台，雙手放在大腿上，沒想到椅子突然自動旋轉，讓他嚇一大跳，嘴型似乎也在說：「What?」這段影片曝光後，讓「好聲音」節目組的惡劣行徑持續引起熱議。
不過昨（23）日微博突然流出一段「潘瑋柏拍燈了」的影片，該上傳者使用0.3倍速放慢鏡頭，並透過另一角度呈現潘瑋柏右手按燈的畫面。影片曝光後大部分網友仍不買單，且認為該影片有剪輯過的痕跡，直批：「潘瑋柏表情還是很懵」、「看起來沒拍，他表情挺突然的」、「有沒有可能他只是摸一下，沒有拍下去」。
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