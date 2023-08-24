潘瑋柏「好聲音」被逼轉身　網放慢0.3倍速揪真相

現已九歲的標準貴賓犬阿福因四個月前脾臟瘤做過摘除手術，導致甲狀腺低下掉毛所以把毛都剃掉，經常讓人誤認是米克斯，而曾經罹患淋巴癌的阿龐非常理解對抗病魔的艱辛，再累都會陪著阿福，他表示：「像是之前去加護病房，就算一天限制只能探望一小時，牠都還是會對著我們笑，是個非常貼心又堅強的孩子。」阿福現在已康復，節目中活蹦亂跳的個性可愛又討喜，甚至在比賽中跟著Yoyo一起逃跑，讓阿龐好氣又好笑。

2023-08-24 12:41