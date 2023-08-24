被閨密王詩安一件事嚇傻 孫盛希吐真心話

孫盛希將風靡全球的MBTI人格分析寫成新歌「INFP」，同時自創「希有人格測驗」，為此化身特派員訪問宇宙人、婁峻碩等藝人好友，但也因為自認不適合當主持人，讓她直呼是種自我挑戰，「在過程中進步很多，還是要給自己鼓勵！也很感謝朋友們增加很多笑點。」

宇宙人主唱小玉跟孫盛希同為INFP，都喜歡透過見面認識其他的人，若能彼此交換身體1天想做什麼事？小玉笑說要去談戀愛，因為沒有當女生談過戀愛，覺得很有趣。婁峻碩是個性外向的ENTP，表示當初是自己主動攀談，孫盛希聞言驚呼：「你有跟我講話嗎？我記得你很『I』（Introversion，內向）！」被問到若被關在密室裡最想要什麼東西？婁峻碩笑回：「想要陳零九，因為他很會密室逃脫。」格外幽默。

其中最讓孫盛希意外的是閨密王詩安，沒想到結果會是INFJ，她說：「仔細想想，很多時候我們有些思維感覺很像，但她其實是比較能按照安排走的，我自己則比較看感覺。」

孫盛希提到平常做完各種測驗常覺得有同感，「不僅是想偷偷預測自己的未來、釐清自己現在是用什麼心態在面對世界，當想要更了解周圍的人時，不論是工作或是感情，也都會去參考。」由她主持訪問藝人的8支影片陸續會在她的IG上線。

孫盛希(右二)化身特派員訪問「金曲樂團」宇宙人。圖／滾石唱片提供

孫盛希將風靡全球的MBTI人格分析寫成新歌「INFP」。圖／滾石唱片提供

孫盛希(左)感謝好友婁峻碩替過程增加很多笑點。圖／滾石唱片提供

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