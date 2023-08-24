李多慧上主播台 穩健台風讓她驚呼：來搶我飯碗的吧！

南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天桃猿後，在台灣掀起一股「李多慧旋風」，昨日李多慧受邀到壹電視「娛樂壹級棒」挑戰擔任一日主播，一抵達電視台就吸引眾多粉絲圍觀拍照，更有粉絲用韓文念手寫信要送給她，讓她直呼「好感動！」，李多慧換上一身粉色主播套裝挑戰播報新聞，沒想到台風非常穩重、過程完全不卡詞，讓主播沈泳吟驚呼：「這不是來體驗的，是來搶飯碗的吧！」。

這次「娛樂壹級棒」特別邀請到李多慧擔任一日主播，開場時先是穿著啦啦隊服熱舞活力應援，李多慧笑說自己對跳舞比較不緊張，要先用舞蹈「緩和氣氛」，而沈泳吟也特別準備韓文主播稿要給李多慧挑戰，經過一對一教學，李多慧自信滿滿、完全不用彩排就輕鬆完成所有播報，穩健台風讓眾人驚艷直呼：「明天可以直接上主播台了！」，挑戰成功後李多慧也用中文回應大家：「明天來上班！」，反應相當可愛。

結束錄影後，大家對李多慧的表現相當讚賞，甚至讓沈泳吟說想要把李多慧的表現列為教材，讓李多慧心情相當愉悅，工作結束後沈泳吟透露，李多慧有私下傳訊息約好要「下次再見」，讓粉絲更加期待李多慧能再次挑戰一日主播。

李多慧首次播報，台風穩健。圖／年代提供

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