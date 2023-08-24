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吳姍儒節目中遭阿龐的狗撞上脛骨 「我骨頭快碎裂了」

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
余祥銓(左起)、林又立和阿龐帶著自己的狗來比賽。圖／TVBS提供
余祥銓(左起)、林又立和阿龐帶著自己的狗來比賽。圖／TVBS提供

TVBS寵物實境節目「萌寵明星粗乃玩」舉辦第二屆犬明星運動會，由主持人吳姍儒與呵喜(長毛臘腸)率領紅隊，阿龐與阿福(標準貴賓)率領藍隊參賽，帶著愛犬來參賽的還有林又立、余祥銓、王敏淳與韓菲，眾星雲集笑鬧不斷。

比賽開始前，余祥銓無奈地說：「來之前，我原本很有信心一定贏，因為我的狗是非常聰明的邊境牧羊犬，沒想到牠今天眼睛受傷，只好帶了一隻瘋子出來，就是我爸(余天)的狗Yoyo，牠在我們家是老大，我也管不住牠」，阿龐緊張地表示：「我今天最怕的就是Yoyo不講武德」，吳姍儒也說：「牠絕對不講武德，剛剛直接撞上我的脛骨，感覺骨頭都快碎裂了」，Yoyo活潑精力旺盛不受控讓余祥銓也拿牠沒轍，還被來賓開玩笑說狗是租來的，令所有人啼笑皆非。

現已九歲的標準貴賓犬阿福因四個月前脾臟瘤做過摘除手術，導致甲狀腺低下掉毛所以把毛都剃掉，經常讓人誤認是米克斯，而曾經罹患淋巴癌的阿龐非常理解對抗病魔的艱辛，再累都會陪著阿福，他表示：「像是之前去加護病房，就算一天限制只能探望一小時，牠都還是會對著我們笑，是個非常貼心又堅強的孩子。」阿福現在已康復，節目中活蹦亂跳的個性可愛又討喜，甚至在比賽中跟著Yoyo一起逃跑，讓阿龐好氣又好笑。

由吳姍儒、王敏淳與韓菲三位高顏值星二代組成的紅隊，突發奇想用父母的拿手歌曲「屋頂、雨蝶、空笑夢」來做加油隊呼，相當有趣。王敏淳與韓菲的愛犬節目中各自表演拿手才藝，可愛的畫面融化所有觀眾，而「笑」果十足的邊境牧羊犬Bella是名模林又立的愛犬，先前在《女大聯萌》節目中爆吃的失控行為已圈了許多粉。

林又立和她的愛犬。圖／TVBS提供
林又立和她的愛犬。圖／TVBS提供

吳姍儒的狗最小隻可愛。圖／TVBS提供
吳姍儒的狗最小隻可愛。圖／TVBS提供

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