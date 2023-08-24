快訊

日本核廢水排海 港專家呼籲3類海鮮以後少吃

直播／日福島核汙水排放中！電廠：氚濃度遠低於標準

建國啤酒廠讓地北科大 台酒從力抗到放手背後關鍵轉折

11年前主演2大片皆慘賠 泰勒基奇「只遺憾我沒做好」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
泰勒基奇曾在2012年推出「異星戰場：強卡特戰記」、「超級戰艦」2部大片，皆以慘賠收場。（圖：迪士尼提供）
泰勒基奇曾在2012年推出「異星戰場：強卡特戰記」、「超級戰艦」2部大片，皆以慘賠收場。（圖：迪士尼提供）

現年已經42歲的泰勒基奇，曾因主演熱門影集「勝利之光」走紅，更在2012年雀屏中選，一連主演迪士尼大片「異星戰場：強卡特戰記」、環球影業科幻戰爭片「超級戰艦」，無奈電影評價、票房都不出色，更讓他此後再也沒有主演大片的機會，時隔多年，他依舊不後悔，更曾在「綜藝報」訪問時重提「強卡特」，「老實說，我不認為這是失敗，我對此有美好的回憶」。

泰勒基奇主演「異星戰場：強卡特戰記」成本2.5億美金，全球總票房2.81億美金，「超級戰艦」成本2.2億美金，全球票房則是3.13億美金，即便是因為電影本身評價不佳、撞檔票房強片「復仇者聯盟」，但事後好萊塢片商多半認為是他的銀幕魅力不足，此後多演配角或是非主流電影，而他在這段期間更從洛杉磯搬回老家蒙大拿州，繼續為退伍士兵的心靈創傷做出貢獻。

這2部大片的黯然收場，當年曾引起不小話題，11年過去之後，泰勒再度被問及此事，受訪時強調他仍很喜歡「強卡特」，也聽聞在串流平台上引起不錯迴響，去年接受「Screen Rant」訪問時提到一點都不後悔，「無論如何，我沒有任何惡意，我學到很多，而且在個人體驗、職業上都有了很大的進步，雖然當時真的很痛苦，但回想起來，我不會想改變任何事情」，表示唯一的遺憾應該是自己沒有演得很好，更提到自己有看過「強卡特戰記2」的劇本，故事充滿情感，也提到第一集主要是介紹世界觀、角色結構，續集才是真正的傑作，「我知道第2集劇本太棒了，我們必須先打好基礎，才能在第2集正式起飛」，雖然不明說，但他也清楚在電影當年慘賠收場後，續集早就不可能開拍，但他依舊表示對這部電影的喜愛。

相關新聞

吳姍儒節目中遭阿龐的狗撞上脛骨 「我骨頭快碎裂了」

現已九歲的標準貴賓犬阿福因四個月前脾臟瘤做過摘除手術，導致甲狀腺低下掉毛所以把毛都剃掉，經常讓人誤認是米克斯，而曾經罹患淋巴癌的阿龐非常理解對抗病魔的艱辛，再累都會陪著阿福，他表示：「像是之前去加護病房，就算一天限制只能探望一小時，牠都還是會對著我們笑，是個非常貼心又堅強的孩子。」阿福現在已康復，節目中活蹦亂跳的個性可愛又討喜，甚至在比賽中跟著Yoyo一起逃跑，讓阿龐好氣又好笑。

11年前主演2大片皆慘賠 泰勒基奇「只遺憾我沒做好」

現年已經42歲的泰勒基奇，曾因主演熱門影集「勝利之光」走紅，更在2012年雀屏中選，一連主演迪士尼大片「異星戰場：強卡特戰記」、環球影業科幻戰爭片「超級戰艦」，無奈電影評價、票房都不出色，更讓他此後再

詹雅雯腦動脈瘤奇蹟消失 她爆1關鍵成救命恩人

素有「小鄧麗君」稱號的翁鈺鈞，參賽「超級紅人榜」闖關成功，並獲邀參加「相馮．紅人SHOW」演唱會，昨造勢時吐露難忘節目評審之一詹雅雯的貼心提醒，甚至可以說是她的救命恩人。 翁鈺鈞說比賽期間有次下

資深玉女宋岡陵「淪詐欺犯」潛逃出境 被通緝15年期限已滿

資深女星宋岡陵早期是中視當家花旦之一，2006年被控涉嫌詐欺2百萬未還，2008年台北地檢署偵辦多時，因屢傳不到遭到通緝...

華人第一人 劉德華獲頒多倫多影展特別貢獻獎

劉德華從影多年，獲獎無數，今年更被第48屆多倫多影展宣布獲頒「特別貢獻獎」，他也是首位獲得此殊榮的華人，該獎會在9月15...

「秦始皇」也被騙！邵氏男星劉永買房遇詐騙 嘆都是血汗錢

本名劉添爵的72歲邵氏男星劉永近日傳出買房遇詐騙。 綜合港媒報導，劉永捲入「看房旅行團」詐騙案，他在廣州黃埔區買新房，已預繳了6萬人民幣（約26.4萬台幣）作為訂金，但在預定9月5日進行第二次繳

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦