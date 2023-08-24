詹雅雯腦動脈瘤奇蹟消失 她爆1關鍵成救命恩人

素有「小鄧麗君」稱號的翁鈺鈞，參賽「超級紅人榜」闖關成功，並獲邀參加「相馮．紅人SHOW」演唱會，昨造勢時吐露難忘節目評審之一詹雅雯的貼心提醒，甚至可以說是她的救命恩人。

翁鈺鈞說比賽期間有次下台之後，詹雅雯前來關心身體狀況，問說「妳的脖子還好嗎？妳的脖子腫腫的」，讓她嚇了一掉，事後就醫發現長有結節，她說：「雅雯老師有經歷過甲狀腺不適，我沒有注意到脖子問題，她很關心選手的健康狀況。」而詹雅雯近來受腦動脈瘤、帕金森氏症所苦，今年5月原要3度開腦確認動脈瘤狀況以及評估未來危險性，沒想到後來出現奇蹟，不用再動手術。

翁鈺鈞提到結節不會影響歌唱表現，專輯準備發行之際卻遇到一大難關，「因為聲音開始啞啞的，前陣子檢查發現聲帶上面長了囊腫，目前就是吃藥治療，不用開刀。」

「相馮．紅人SHOW」演唱會陣容還有吳申梅、余凱揚、林孟宗、林喬安跟許志豪、馮偉傑等等，購票請洽年代售票。

翁鈺鈞素有「小鄧麗君」美名。圖／摘自臉書

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