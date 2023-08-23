華人第一人 劉德華獲頒多倫多影展特別貢獻獎

劉德華從影多年，獲獎無數，今年更被第48屆多倫多影展宣布獲頒「特別貢獻獎」，他也是首位獲得此殊榮的華人，該獎會在9月15日頒發，他並會在隔天展開對談單元。影展主席卡麥隆貝利盛讚「劉德華從影超過40年，作品超過160部，在電視、電影等領域，皆受到評論家的肯定」，是演藝圈的偶像，也是多面向的藝術家。
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多倫多影展稱讚劉德華是傑出的演員，更積極扶持年輕演員以及新導演，持續為華人電影努力，影展也逐一點名他演過的眾多經典，包括王家衛執導的「旺角卡門」、「無間道」、「桃姐」等片。此次劉德華出席多倫多影展，除了領獎，他與寧浩導演合作的新片「紅毯先生」也會在該影展上首映，在片中扮演一位過氣明星，風格偏向喜劇。
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瑤瑤說，她在松島一切
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