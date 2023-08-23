「秦始皇」也被騙！邵氏男星劉永買房遇詐騙 嘆都是血汗錢

本名劉添爵的72歲邵氏男星劉永近日傳出買房遇詐騙。

綜合港媒報導，劉永捲入「看房旅行團」詐騙案，他在廣州黃埔區買新房，已預繳了6萬人民幣（約26.4萬台幣）作為訂金，但在預定9月5日進行第二次繳款之前驚覺被騙，嘆：「為何連老人家血汗錢都要騙」，他公開自身慘痛教訓，提醒大眾小心被騙。

劉永有過三段婚姻，第一任妻子是台灣藝人戴良純，第二任妻子則是首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊，他2007年與小30歲黃麗燕再婚，但三段婚姻都已離婚收場。而他過往曾演出「乾隆」、「嬴政」知名歷史角色，有網友看到他被騙經歷，直說「連秦始皇都敢騙」。

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