「秦始皇」也被騙！邵氏男星劉永買房遇詐騙 嘆都是血汗錢

本名劉添爵的72歲邵氏男星劉永近日傳出買房遇詐騙。
綜合港媒報導，劉永捲入「看房旅行團」詐騙案，他在廣州黃埔區買新房，已預繳了6萬人民幣（約26.4萬台幣）作為訂金，但在預定9月5日進行第二次繳款之前驚覺被騙，嘆：「為何連老人家血汗錢都要騙」，他公開自身慘痛教訓，提醒大眾小心被騙。
劉永有過三段婚姻，第一任妻子是台灣藝人戴良純，第二任妻子則是首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊，他2007年與小30歲黃麗燕再婚，但三段婚姻都已離婚收場。而他過往曾演出「乾隆」、「嬴政」知名歷史角色，有網友看到他被騙經歷，直說「連秦始皇都敢騙」。
本名劉添爵的72歲邵氏男星劉永近日傳出買房遇詐騙。
綜合港媒報導，劉永捲入「看房旅行團」詐騙案，他在廣州黃埔區買新房，已預繳了6萬人民幣（約26.4萬台幣）作為訂金，但在預定9月5日進行第二次繳
歌壇大姐大陳盈潔今因多年前請胞姊在本票上偽簽胞妹的名字，因而吃上官司，被法院判刑3年2月定讞，今天入監服刑...
汪小菲與大S 2011年驚傳離婚，近來新冠疫情降溫，他來台探望家人次數遽增。他今（22日）突然在微博惆悵發文，憶起3年前的自己，如今再次與家人們團圓，忍不住直呼：「感覺像夢一場」。
馮偉傑應邀參與「相馮．紅人SHOW」演唱會，今出席記者會透露跟陳盈潔曾為同門關係，4年前在節目同台，當時陳盈潔狀況不佳，需靠人攙扶錄影，他不捨地說：「早上看到新聞真的很難過。」
兩人最後一次碰面
瑤瑤黃喬歆赴韓國旅遊，沒想到在海水浴場穿著泳裝時遇跟蹤怪人，她嚇到跑去一旁的沙灘119找消防人員幫忙避難，怪人還死盯不走，網友紛紛留言，「妳真的太辣了，人家目光離不開妳」。
瑤瑤說，她在松島一切
李明依今出席台灣優質生命協會舉辦的台北榮總愛發光關懷活動，她2018年時罹患甲狀腺癌，3年前動刀割除，目前每3個月回診一次，體內已經沒有癌細胞，身體狀況穩定，而她1年多前還動了椎間盤手術，自費1百多萬
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