陳盈潔抱病入獄 昔日秀場老友向娃心疼發聲

歌壇大姐大陳盈潔今因多年前請胞姊在本票上偽簽胞妹的名字，因而吃上官司，被法院判刑3年2月定讞，今天入監服刑，向娃今出席台灣優質生命協會在台北榮總的「愛發光關懷活動」，透露過去秀場表演常碰到陳盈潔，當時陳盈潔標會她也跟過，不過兩人已經10幾年沒有聯絡，她為老友的際遇感到惋惜，認為陳盈潔未來如果復出，肯定還大有可為。

向娃說，當年的陳盈潔叱吒歌壇，幾乎每次發片都會中，唱紅了很多首歌，但兩人已經多年沒有聯絡，她也是透過媒體才知道陳盈潔中風，對於陳盈潔入獄，她難過說：「她多才多藝，紅的歌太多了，希望她好好把身體調養好，現在江蕙退休，大家心中的台語歌后只剩下她了。」

而向娃先前因為確診新冠肺炎，歌聲遲遲未能恢復，她為此3個月來看遍醫生，但唱到高音就容易出狀況，她為了呈現最佳狀態，推掉不少商演，損失約高達50萬元，90歲高齡母親日前還中風，還好復健後並無大礙，只是體力比過去差，讓她相當心疼。

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