忍了3年！汪小菲罕吐「煎熬心境」：感覺像夢一場

汪小菲與大S 2011年驚傳離婚，近來新冠疫情降溫，他來台探望家人次數遽增。他今（22日）突然在微博惆悵發文，憶起3年前的自己，如今再次與家人們團圓，忍不住直呼：「感覺像夢一場」。
汪小菲今天下午突然在微博發文，寫下：「三年前，我正在海邊惆悵，坐著飛機看著這片海，不知道什麼時候還能再看到他們，現在再抱著閨女，感覺像一場夢」。
據悉，汪小菲上周現身台北地檢署，疑似因過去曝光離婚協議書時洩露大S個資遭提告，隨後即神隱。21日他與母親張蘭直播時更開心分享近況，表示人在台灣陪孩子們過暑假，看到孩子們在房間扮家家酒還不忘拿自家產品向他兜售，笑讚「從小就有經商的頭腦」。
汪小菲與大S 2011年驚傳離婚，近來新冠疫情降溫，他來台探望家人次數遽增。他今（22日）突然在微博惆悵發文，憶起3年前的自己，如今再次與家人們團圓，忍不住直呼：「感覺像夢一場」。
馮偉傑應邀參與「相馮．紅人SHOW」演唱會，今出席記者會透露跟陳盈潔曾為同門關係，4年前在節目同台，當時陳盈潔狀況不佳，需靠人攙扶錄影，他不捨地說：「早上看到新聞真的很難過。」
兩人最後一次碰面
瑤瑤黃喬歆赴韓國旅遊，沒想到在海水浴場穿著泳裝時遇跟蹤怪人，她嚇到跑去一旁的沙灘119找消防人員幫忙避難，怪人還死盯不走，網友紛紛留言，「妳真的太辣了，人家目光離不開妳」。
瑤瑤說，她在松島一切
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福原愛和江宏傑隔海大戰，江宏傑上月27日在東京開記者會要求福原愛遵從日本法院對他的有利判決，而本月初福原愛也進行反擊，向...
天后李玟上月過世，她生前對節目「中國好聲音」抗議賽制不公，並疑似控訴遭製作單位霸凌的音檔和影片流出，近日不少圈內好友如甄妮、韓紅、金星都為她發聲，而今（23）日她所屬的華納音樂北京也硬起來力挺她。
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