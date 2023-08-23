忍了3年！汪小菲罕吐「煎熬心境」：感覺像夢一場

汪小菲與大S 2011年驚傳離婚，近來新冠疫情降溫，他來台探望家人次數遽增。他今（22日）突然在微博惆悵發文，憶起3年前的自己，如今再次與家人們團圓，忍不住直呼：「感覺像夢一場」。

汪小菲今天下午突然在微博發文，寫下：「三年前，我正在海邊惆悵，坐著飛機看著這片海，不知道什麼時候還能再看到他們，現在再抱著閨女，感覺像一場夢」。

據悉，汪小菲上周現身台北地檢署，疑似因過去曝光離婚協議書時洩露大S個資遭提告，隨後即神隱。21日他與母親張蘭直播時更開心分享近況，表示人在台灣陪孩子們過暑假，看到孩子們在房間扮家家酒還不忘拿自家產品向他兜售，笑讚「從小就有經商的頭腦」。

汪小菲罕見透露時隔3年的心境。 圖／截自汪小菲微博

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