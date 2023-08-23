快訊

日職／起爆劑大王！王柏融連4場先發敲安 帶動6分逆轉

陳盈潔患失智症入監 醫曝獄中「這」特色恐致病情退化

糗！柯文哲緬懷鬧烏龍 823砲戰年份被抓包「寫成228那年」

忍了3年！汪小菲罕吐「煎熬心境」：感覺像夢一場

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
汪小菲罕見透露時隔3年的心境。 圖／截自汪小菲微博
汪小菲罕見透露時隔3年的心境。 圖／截自汪小菲微博

汪小菲大S 2011年驚傳離婚，近來新冠疫情降溫，他來台探望家人次數遽增。他今（22日）突然在微博惆悵發文，憶起3年前的自己，如今再次與家人們團圓，忍不住直呼：「感覺像夢一場」。

汪小菲今天下午突然在微博發文，寫下：「三年前，我正在海邊惆悵，坐著飛機看著這片海，不知道什麼時候還能再看到他們，現在再抱著閨女，感覺像一場夢」。

據悉，汪小菲上周現身台北地檢署，疑似因過去曝光離婚協議書時洩露大S個資遭提告，隨後即神隱。21日他與母親張蘭直播時更開心分享近況，表示人在台灣陪孩子們過暑假，看到孩子們在房間扮家家酒還不忘拿自家產品向他兜售，笑讚「從小就有經商的頭腦」。

汪小菲罕見透露時隔3年的心境。 圖／截自汪小菲微博
汪小菲罕見透露時隔3年的心境。 圖／截自汪小菲微博

相關新聞

忍了3年！汪小菲罕吐「煎熬心境」：感覺像夢一場

汪小菲與大S 2011年驚傳離婚，近來新冠疫情降溫，他來台探望家人次數遽增。他今（22日）突然在微博惆悵發文，憶起3年前的自己，如今再次與家人們團圓，忍不住直呼：「感覺像夢一場」。

陳盈潔狂嘔入獄！他心疼吐病況 爆澎恰恰也來借錢

馮偉傑應邀參與「相馮．紅人SHOW」演唱會，今出席記者會透露跟陳盈潔曾為同門關係，4年前在節目同台，當時陳盈潔狀況不佳，需靠人攙扶錄影，他不捨地說：「早上看到新聞真的很難過。」 兩人最後一次碰面

瑤瑤穿泳裝在南韓浴場遭怪男尾隨 急智衝進消防119求護

瑤瑤黃喬歆赴韓國旅遊，沒想到在海水浴場穿著泳裝時遇跟蹤怪人，她嚇到跑去一旁的沙灘119找消防人員幫忙避難，怪人還死盯不走，網友紛紛留言，「妳真的太辣了，人家目光離不開妳」。 瑤瑤說，她在松島一切

李明依罹癌健康現況曝光 張小燕七夕生日只想低調

李明依今出席台灣優質生命協會舉辦的台北榮總愛發光關懷活動，她2018年時罹患甲狀腺癌，3年前動刀割除，目前每3個月回診一次，體內已經沒有癌細胞，身體狀況穩定，而她1年多前還動了椎間盤手術，自費1百多萬

福原愛再上訴！江宏傑擔心1理由可能「不告了」

福原愛和江宏傑隔海大戰，江宏傑上月27日在東京開記者會要求福原愛遵從日本法院對他的有利判決，而本月初福原愛也進行反擊，向...

李玟生前控遭「中國好聲音」霸凌 經紀公司發聲力挺！

天后李玟上月過世，她生前對節目「中國好聲音」抗議賽制不公，並疑似控訴遭製作單位霸凌的音檔和影片流出，近日不少圈內好友如甄妮、韓紅、金星都為她發聲，而今（23）日她所屬的華納音樂北京也硬起來力挺她。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦