陳盈潔狂嘔入獄！他心疼吐病況 爆澎恰恰也來借錢

馮偉傑應邀參與「相馮．紅人SHOW」演唱會，今出席記者會透露跟陳盈潔曾為同門關係，4年前在節目同台，當時陳盈潔狀況不佳，需靠人攙扶錄影，他不捨地說：「早上看到新聞真的很難過。」

兩人最後一次碰面就是4年前，他說陳盈潔因為中風，演出時需要降Key，顯得較為吃力，傳聞陳盈潔會四處借錢，他說：「那是早期，我們會去幫她拿錢，大概就是一個手提箱大。」他說陳盈潔應該是早期秀場賺比較多，有時候會小賭一下，在金錢方面有點問題。

另外，馮偉傑說有天半夜收到澎恰恰的借錢訊息，「看到那個6位數的數字，嚇一跳，我也沒有那個能力，所以沒有回，不久後澎哥就收回訊息了。」

一同參與演唱會的許志豪跟林孟宗，異口同聲表示難忘陳盈潔的暖舉，許志豪說陳盈潔看似很有距離，私底下待人親切；林孟宗說以前陳盈潔會把自己拉到一旁鼓勵，她那對瞪大的雙眼給了他很大的勇氣。「相馮．紅人SHOW」演唱會購票請洽年代售票。

陳盈潔教唆胞姊陳乃嘉以胞妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，涉犯教唆偽造有價證券罪，上月遭最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞。她曾以健康欠佳為由聲請暫緩執行，遭北檢駁回。北檢今天傳喚陳盈潔報到發監執行，陳盈潔在車上不斷嘔吐，陳盈潔的弟弟表示，陳盈潔患有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病，無法自己打理生活。

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