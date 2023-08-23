瑤瑤穿泳裝在南韓浴場遭怪男尾隨 急智衝進消防119求護

瑤瑤黃喬歆赴韓國旅遊，沒想到在海水浴場穿著泳裝時遇跟蹤怪人，她嚇到跑去一旁的沙灘119找消防人員幫忙避難，怪人還死盯不走，網友紛紛留言，「妳真的太辣了，人家目光離不開妳」。

瑤瑤說，她在松島一切都很美好，唯獨遇到一名身穿藍衣的男子一直尾隨，而且目光不斷盯著她看，「我走到哪他就跟到哪，超級不舒服…。好在我機警跑去旁邊的沙灘119救救，結果藍衣男子還真的一直在外面等我，超級傻眼。」

瑤瑤一直在帳蓬裡避難，還不時觀察男子走了沒，心想他到底想幹嘛，最後，消防人員怕她有危險，一路護送她到看她上巴士才離開，「真心謝謝令人安心的松島海水浴場消防局，不好意思讓你們費心了。」

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