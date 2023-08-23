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李明依罹癌健康現況曝光 張小燕七夕生日只想低調

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
李明依出席台灣優質生命協會活動。記者林怡秀／攝影
李明依出席台灣優質生命協會活動。記者林怡秀／攝影

李明依今出席台灣優質生命協會舉辦的台北榮總愛發光關懷活動，她2018年時罹患甲狀腺癌，3年前動刀割除，目前每3個月回診一次，體內已經沒有癌細胞，身體狀況穩定，而她1年多前還動了椎間盤手術，自費1百多萬換了4節活動關節，她呼籲政府放寬規定，讓有需要的民眾可以申請健保補助，可減輕經濟負擔。

演藝圈先前爆出#MeToo風暴，黃子佼也被指是加害者之一，李明依對此表示，身為黃子佼好友，她不方便多說什麼，只能希望對方一切都好，而黃子佼恩師張小燕也是為黃子佼操碎了心，李明依說昨天其實是張小燕的農曆生日，但張小燕只想低調度過，大家過兩天還是會一起吃飯幫她慶祝。

提到Me Too話題，她先前曾發文暗示過自己也是受害者，她今表示「我想說的是，演藝圈有些人可能覺得他在照顧你，我不是幫他們講話，只是當下他可能不知道對方會覺得不舒服。」她自認很會拒絕別人，所以沒有太多這方面的困擾。

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