福原愛再上訴！江宏傑擔心1理由可能「不告了」

福原愛和江宏傑隔海大戰，江宏傑上月27日在東京開記者會要求福原愛遵從日本法院對他的有利判決，而本月初福原愛也進行反擊，向高等法院提出上訴，最快11月會有初步結果。

日媒指出，一直力挺福原愛的中國粉絲風向變了，也開始批評她的行為，「新浪」甚至直言福原愛可能變成國際通緝犯，「是可恥之事」。目前福原愛不知去向，有媒體推斷她可能在新加坡，但江宏傑的友人接受媒體訪問表示，福原愛的上訴結果最快11月、最晚年底會有結果，「如果她一直在海外，法院可能會認為她逃跑了，法官對她的印象會非常差。因此，我認為福原愛目前可能在日本」。

這名友人也談到，如果有消息指福原愛再次逃到海外，執法人員可能會在機場將她抓住。不過江宏傑還在考慮要不要對福原愛提起刑事告訴，畢竟她身為一位母親，此舉可能會讓她成為一名罪犯。

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