快訊

福原愛再上訴！江宏傑擔心1結果 可能「不告了」

洩漏個資！台積電主管不滿女同事早下班 開會爆她得帶狀皰疹被判刑

跑山猴過來人給新手忠告 車行老闆勸分期不是為賺錢？

李玟生前控遭「中國好聲音」霸凌 經紀公司發聲力挺！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
李玟生前控訴遭「中國好聲音」不公平對待的錄音和影片曝光，引發軒然大波。圖／摘自微博
李玟生前控訴遭「中國好聲音」不公平對待的錄音和影片曝光，引發軒然大波。圖／摘自微博

天后李玟上月過世，她生前對節目「中國好聲音」抗議賽制不公，並疑似控訴遭製作單位霸凌的音檔和影片流出，近日不少圈內好友如甄妮、韓紅、金星都為她發聲，而今（23）日她所屬的華納音樂北京也硬起來力挺她。

甄妮連日來為李玟抱不平，今野再次心痛發聲：「每看一次我痛一次，每聽一聲我哭一聲，若被殘之人是你，你會如何？」她更意有所指地說：「會唱歌的大有人在，會演戲的大有人在，有心有肺的寥寥無幾」、「重複又重複的看，重複又重複的聽，心中怒火沸騰，要她陪葬」。甄妮坦言，李玟並沒有告訴她真相「，怕我擔心，如此忍讓善良的人，一定要為她討回公道！」更稱不是在偏袒李玟，「就算是發生在霆鋒、那英、張惠妹、華仔等人身上，我也一樣對待維護，決不偏𥘵！」

李玟經紀公司華納音樂北京也回應「中國好聲音」錄音事件，發出聲明表示：「我們不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇。我們將持續關注調查情況並全力配合。」並說道「無論過去還是現在，我們一直都在。」

經紀公司華納音樂發聲力挺李玟。 圖／擷自微博
經紀公司華納音樂發聲力挺李玟。 圖／擷自微博

相關新聞

福原愛再上訴！江宏傑擔心1理由可能「不告了」

福原愛和江宏傑隔海大戰，江宏傑上月27日在東京開記者會要求福原愛遵從日本法院對他的有利判決，而本月初福原愛也進行反擊，向...

李玟生前控遭「中國好聲音」霸凌 經紀公司發聲力挺！

天后李玟上月過世，她生前對節目「中國好聲音」抗議賽制不公，並疑似控訴遭製作單位霸凌的音檔和影片流出，近日不少圈內好友如甄妮、韓紅、金星都為她發聲，而今（23）日她所屬的華納音樂北京也硬起來力挺她。

「好聲音」黑箱狂爆 大陸男歌手指控「最黑大咖2姊妹」

已故華語樂壇天后李玟離世後風波未平，最近爆出她生前擔任大陸音樂選秀節目「中國好聲音」導師，控訴賽制不公的錄音曝光，引發外界討論，23日大陸男歌手海鳴威也不指名透露

Energy被爆要復出回歸「成五月天師弟」 牛奶貼文藏玄機

Energy今年4月才在合體登上五月天高雄演唱會，雙方的合作演出掀起一陣回憶殺，如今則傳出Energy已簽約五月天所屬相信音樂，將要復出歌壇。

仔仔周渝民結婚8年「私下寵妻1舉動」超浪漫 網全羨煞

「仔仔」周渝民和女星喻虹淵結婚8年，兩人鮮少在社群上曬恩愛，昨日七夕，喻虹淵難得曬出仔仔送的花，浪漫體貼的一面讓粉絲羨慕不已。

辣模蘿拉酒駕懊悔發文道歉 曝「找了代駕又出現投機心態」

辣模蘿拉（李佳玲）今年7月因為酒駕被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金6萬元，22日她在社群發文道歉，也說明當時其實有叫了代駕，但卻因一時的投機行為而犯錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦