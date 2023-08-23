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「好聲音」黑箱狂爆 大陸男歌手指控「最黑大咖2姊妹」

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
大陸男歌手海鳴威也不指名透露「中國好聲音」黑箱。圖／摘自微博
大陸男歌手海鳴威也不指名透露「中國好聲音」黑箱。圖／摘自微博

已故華語樂壇天后李玟離世後風波未平，最近爆出她生前擔任大陸音樂選秀節目「中國好聲音」導師，控訴賽制不公的錄音曝光，引發外界討論，23日大陸男歌手海鳴威也不指名透露，「最黑就是兩姊妹，一個製作人一個導師，不簽約就別想晉級」。引發外界揣測。

大陸歌手海鳴威23日凌晨發文，意有所指表示：「最黑就是兩姐妹，一個製片人一個導師，不簽約就別想晉級，下面選角小導演問選手一個轉身收幾十萬的不計其數。」他還強調，「我特別氣憤，因為我也是選秀出身，我太能了解選手的心情了。」此文一出引來網友猜測，認為海鳴威指涉的就是那英和那辛。

其實先前他就針對那英姐妹爆料過，「這個節目黑暗圈內公認的了只是大家都不想得罪人，全部都是在演戲，節目就是她們倆姐妹的搞錢工具，真是苦了太多太多的好歌手了。」但很快就刪文，而這次的爆料也是發沒幾個小時就刪文，改PO戴著墨鏡打鼓的照片，表示「和諧社會，大家七夕快樂」。但發文早已被截圖討論。

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