Energy被爆要復出回歸「成五月天師弟」 牛奶貼文藏玄機

Energy今年4月才在合體登上五月天高雄演唱會，雙方的合作演出掀起一陣回憶殺，如今則傳出Energy已簽約五月天所屬相信音樂，將要復出歌壇。

Energy從2002年出道，中間歷經團員TORO單飛、牛奶的退出，後來找來唐振剛重組團體，直到2009年團體活動休止至今，不過這幾年5人私下還是會聯絡，在7月時才一起透過直播合體歡度出道21週年，如今據「CTWANT」報導，Energy已簽約相信音樂為回歸復出歌壇做準備。而6月時牛奶還曾在臉書貼文寫道「想問一下，如果這五人是現在要新出道的哥哥團，有2人還是爸爸了，還會有人支持嗎？」似乎當時就透露著玄機。

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