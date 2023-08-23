仔仔周渝民結婚8年「私下寵妻1舉動」超浪漫 網全羨煞

「仔仔」周渝民和女星喻虹淵結婚8年，兩人鮮少在社群上曬恩愛，昨日七夕，喻虹淵難得曬出仔仔送的花，浪漫體貼的一面讓粉絲羨慕不已。

喻虹淵曬出花和兩張卡片，寫下「領禮物了！這次真的很驚喜，所以要紀錄！謝謝老周送了老情人和小情人各一束花 ，以表思念之情，祝你工作順利，心情美麗。」

兩張卡片上面一張寫著「晚上早點去睡覺，明天你還要早起繼續喜歡我」、下面一張卡片寫著「真羨慕你，擁有我這麼可愛又有趣的人」， 喻虹淵還要大家猜猜哪一張才是給她的？網友紛紛猜「上面給女兒，下面的給妳」，並要兩人繼續這麼曬幸福才對。

喻虹淵曬出老公仔仔周渝民送的花。圖／摘自IG

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