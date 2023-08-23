仔仔周渝民結婚8年「私下寵妻1舉動」超浪漫 網全羨煞

「仔仔」周渝民和女星喻虹淵結婚8年，兩人鮮少在社群上曬恩愛，昨日七夕，喻虹淵難得曬出仔仔送的花，浪漫體貼的一面讓粉絲羨慕不已。
喻虹淵曬出花和兩張卡片，寫下「領禮物了！這次真的很驚喜，所以要紀錄！謝謝老周送了老情人和小情人各一束花 ，以表思念之情，祝你工作順利，心情美麗。」
兩張卡片上面一張寫著「晚上早點去睡覺，明天你還要早起繼續喜歡我」、下面一張卡片寫著「真羨慕你，擁有我這麼可愛又有趣的人」， 喻虹淵還要大家猜猜哪一張才是給她的？網友紛紛猜「上面給女兒，下面的給妳」，並要兩人繼續這麼曬幸福才對。
「仔仔」周渝民和女星喻虹淵結婚8年，兩人鮮少在社群上曬恩愛，昨日七夕，喻虹淵難得曬出仔仔送的花，浪漫體貼的一面讓粉絲羨慕不已。
辣模蘿拉（李佳玲）今年7月因為酒駕被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金6萬元，22日她在社群發文道歉，也說明當時其實有叫了代駕，但卻因一時的投機行為而犯錯。
童星出道的沈建宏，演過多部戲劇作品，去年從替代役身分畢業後，跨行投資餐飲、醫美等事業，近期更準備開設皮拉提斯運動館，七夕他也大方曬愛，認愛網紅bella，兩人從沈建宏出道就相識，後斷連再聯絡上，雙方已經交往超過一年。
有「最正啦啦隊女神」稱號的Yuri（陳怡叡），近來被直擊到坐著玖壹壹春風的專車，南下台中到春風的豪宅，兩人關係看起來不一般。
據「CTWANT時報週刊」報導，Yuri與春風早在3年前因為合作拍攝
蔡詩芸跟老公王陽明之前被網友爆出兩人疑似婚姻觸礁，之後又傳出兩人4個月前已分居，現在連王陽明的岳母蔡麗娜也被牽扯進來，傳是女兒婚變的原因之一。
38歲林彥君(151)去年和小10歲的越野車國手江勝山（阿丹）登記結婚，林彥君婚後受訪曾坦言要拼試管生子，如今果然傳出好消息，據「鏡週刊」報導，林彥君已經做人成功，明年2月準備和老公一起迎接寶寶。
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