辣模蘿拉酒駕懊悔發文道歉 曝「找了代駕又出現投機心態」
辣模蘿拉（李佳玲）今年7月因為酒駕被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金6萬元，22日她在社群發文道歉，也說明當時其實有叫了代駕，但卻因一時的投機行為而犯錯。
蘿拉發文向所有關心她的家人、朋友及粉絲道歉，「我也沒有其他話想説或是解釋什麼，畢竟錯了就是錯了」，接著就透露當天有叫了代駕，但車子停在地下停車場，手機沒有訊號聯絡不上代駕司機，於是就想把車開上去後再請司機開，也因這樣投機又怕麻煩心態讓她懊悔不已，最後也表示「我會深刻的反省自己、警惕自己並叮嚀自己往後的一舉一動，不再犯任何的錯誤。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言