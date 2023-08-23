辣模蘿拉酒駕懊悔發文道歉 曝「找了代駕又出現投機心態」

辣模蘿拉（李佳玲）今年7月因為酒駕被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金6萬元，22日她在社群發文道歉，也說明當時其實有叫了代駕，但卻因一時的投機行為而犯錯。

蘿拉發文向所有關心她的家人、朋友及粉絲道歉，「我也沒有其他話想説或是解釋什麼，畢竟錯了就是錯了」，接著就透露當天有叫了代駕，但車子停在地下停車場，手機沒有訊號聯絡不上代駕司機，於是就想把車開上去後再請司機開，也因這樣投機又怕麻煩心態讓她懊悔不已，最後也表示「我會深刻的反省自己、警惕自己並叮嚀自己往後的一舉一動，不再犯任何的錯誤。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘿拉為酒駕發文道歉。 圖／擷自IG

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