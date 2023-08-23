獨／沈建宏認愛網紅女友 七夕曬恩愛稱她「最佳情人」

童星出道的沈建宏，演過多部戲劇作品，去年從替代役身分畢業後，跨行投資餐飲、醫美等事業，近期更準備開設皮拉提斯運動館，七夕他也大方曬愛，認愛網紅bella，兩人從沈建宏出道就相識，後斷連再聯絡上，雙方已經交往超過一年。

他在七夕曬出和女友的合照，寫下「謝謝你的包容，每次犯錯都願意原諒我」，並稱對方是最佳情人。而女友則在社群上有1.4萬人追蹤，本身也從事餐飲業。

沈建宏接受專訪時曾表示，和女友有結婚的打算，他透露之前餐飲事業因為賠錢已經退股，醫美事業漸上軌道，9月份也將和女友一起在東區投資開設皮拉提斯館「花與皮拉提斯」，他表示自己已經30歲，很想要安定下來，交往的網紅女友兩人15歲時就認識，是之後才又交往，兩人以結婚為前提，未來也會一起打拼事業。

沈建宏的女友bella是名網紅。圖／摘自IG

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