「啦啦隊女神」Yuri遭直擊入春風豪宅煲愛 再被挖曾戀上羽球國手王齊麟

有「最正啦啦隊女神」稱號的Yuri（陳怡叡），近來被直擊到坐著玖壹壹春風的專車，南下台中到春風的豪宅，兩人關係看起來不一般。

據「CTWANT時報週刊」報導，Yuri與春風早在3年前因為合作拍攝廣告而認識，近來則拍到春風走出Yuri台北住處的社區搭計程車離去，之後Yuri也出門搭上疑是春風派司機開的專車，車子一路開到台中，來到春風台中豪宅的社區，看來兩人關係很好，可以互相進出對方住處社區。

Yuri過去曾與毛弟（邱宇辰），還有與「全明星運動會」隊友于成炘都傳過緋聞，現在有人爆料指出，她與羽球國手王齊麟也有一段情，王齊麟曾借她自己的全新球拍使用，甚至王齊麟買新車也第一時間去接送Yuri，對此樂天女孩經紀人回應，公司不會過問大家私下交友的情況，另一方面春風的經紀公司混血兒娛樂也回應，是朋友聚會，外界無需過度揣測。

春風。 圖／擷自IG

王齊麟。 圖／擷自臉書

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