王陽明被爆婚變分居 連蔡詩芸媽媽也被牽連「超狂背景起底」
蔡詩芸跟老公王陽明之前被網友爆出兩人疑似婚姻觸礁，之後又傳出兩人4個月前已分居，現在連王陽明的岳母蔡麗娜也被牽扯進來，傳是女兒婚變的原因之一。
據「鏡週刊」報導，蔡麗娜很疼愛外孫女，認為應該富著養，外孫女才3歲就送價值百萬的名錶，這讓王陽明看在眼裡，常會有口難言，也因為對於孩子的教養問題，夫妻間常會爭吵，於是有次蔡詩芸一氣之下就搬回娘家，17日更拍到兩人參加完家庭聚會後，就各自回各自的家。
蔡詩芸的母親蔡麗娜本身是中俄混血，過去靠著在上海買賣老宅而致富，成為超富裕階級，之前更在世界夫人中華台北賽區總決賽獲得冠軍，這樣的「世界夫人」氣場全開，直接壓過王陽明，而蔡詩芸跟王陽明兩人看似門當戶對，不過王家相對較為低調。
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