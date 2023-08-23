151林彥君被爆懷孕 明年2月要當媽
38歲林彥君(151)去年和小10歲的越野車國手江勝山（阿丹）登記結婚，林彥君婚後受訪曾坦言要拼試管生子，如今果然傳出好消息，據「鏡週刊」報導，林彥君已經做人成功，明年2月準備和老公一起迎接寶寶。
林彥君和阿丹被拍到和經紀人進出月子中心，而林彥君懷孕的消息也早已在越野車界傳開，熱愛騎車的她，自今年6月起就沒再發過騎車文，食量也突然大增，種種跡象顯示她肚裡有了新生命，而她先前接受專訪，透露怕自己年紀因素難自然受孕，早就凍卵做好準備，喜歡小孩的她，如今順利如願，身邊友人都替她開心。
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