64歲金佩姍瘦身10公斤現況曝光！認和老公「沒熱情」

「金八點」資深歌手金佩姍和富商老公結婚27年育有2子，受疫情影響夫妻倆已3年未見，好不容易他前幾天自對岸返台，見到瘦了10公斤的她大讚「怎麼變那麼漂亮」，但她卻說沒有小別重逢的熱情，而是「蓋棉被、純聊天」，甚至把老公踢去客廳睡。

金佩姍今（22）日出席「黃金歲月青春99演唱會」記者會，她將在12月2日於台中開唱，和周玥綺、陳隨意、吳申梅與郭忠祐等歌手輪番上陣。暌違8年未登台的她現在163公分高、體重49公斤，即使已64歲仍聲如洪鐘，狀態保持得相當好。

提到老公，她說多年未見反而不習慣彼此，「他事業心很重，一直在講電話，我趕他去客廳睡。」難道沒有熱情纏綿？她說：「完全沒有，我們是老夫老妻了，蓋棉被純聊天，一起看電視。」透露老公誇她變漂亮，她還是很開心，今是情人節，一家人還是幸福一起過，吃兒子煮的情人節大餐。

提到過往秀場時光，金佩姍表示過往作秀趕場，母親都騎機車載著趕場，「我就穿著禮服在各個西餐廳間奔波，經常頂著大濃妝坐機車，被路人盯著看，有次裙襬不慎被機車輪子攪拌住，裙擺被攪成無數個破洞，情急之下，老媽靈機一動立刻用剪刀將破碎裙襬減掉，變身迷你裙。」，上台演出，金佩姍並說過往都被大家叫淡定姐，有次在秀場舞台上演唱，太專注演唱而往後退，不慎的退到舞台後的階梯，瞬間摔下舞台，現場一陣尷尬，所幸我很機警鎮定的爬起來繼續演唱，同檔的歌手大家看得都捏了把冷汗，也許是要求完美的個性讓我硬著頭皮也要淡定完成演唱。

金佩姍。記者李政龍/攝影

郭忠佑(左起）、金佩姍、周玥綺、陳隨意、吳申梅，眾人將於12月2日開唱。記者李政龍/攝影

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