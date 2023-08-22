陳隨意認了！爆離婚「淨身出戶」嘆：謝宜君把我當外人

「黃金歲月青春99演唱會」將在12月2日台中登場，金佩姍、小百合周玥綺、陳隨意、吳申梅與郭忠祐等鑽石組合歌手，今（22）日齊聚現身記者會，開心宣布華麗經典秀再現。

陳隨意日前被爆和謝宜君離婚，並被「淨身出戶」。他今連忙喊冤澄清：「我接了2個主持節目，現在不只是歌手也是主持人，老婆覺得握還有賺錢的功能，所以淨身出戶是假的。」他透露謝宜君掌管家中財務大權，自己平時身上現金不到1萬元，笑說：「我把她當內人，她應該是把我當外人。」

今天七夕情人節，問他送什麼給老婆，他說：「一般都是她買她愛的，我不敢買，她會生氣。」就怕買到老婆不喜歡的，反而挨罵。

首次參與大型售票演唱會，陳隨意表示最近都勤看演唱會觀摩，「陳奕迅演唱會我就看了2場，開演唱會是每個歌手心中的目標與期待，此次抱著學習，為將來的個唱做暖唱，心情有些緊張，現在已開始構思服裝造型，這次能在家鄉開唱，許多粉絲早已預約門票，感覺好開心！」

郭忠佑(左起）、吳申梅、陳隨意出席「黃金歲月青春99演唱會」記者會。記者李政龍/攝影

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