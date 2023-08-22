林志玲突宣布喜訊 曬抱小孩照 「該在的時候都會在」

林志玲自從與日本男星AKIRA結婚後，生活重心全照顧在家庭上，即便已鮮少出現在螢光幕前，仍未忘記每年必定發行的慈善年曆，林志玲也再度否認要退休，「專注家庭很重要，但姊姊我還是會一直陪伴大家唷，我們要一起熱情工作、熱愛生活好嗎？」強調該在的時候，姊姊都會在。

今年林志玲姊姊慈善年曆的主題便是「熱情工作．熱愛生活」，切合每個人在經歷前幾年居家自主防疫、減少社交接觸的日子，終於迎來回歸正常的生活與工作模式，更讓人深刻體會「活在當下」的意義，就是珍惜再珍惜！

林志玲表示，「當我們的生活漸漸重回軌道，並試著練習與看不見的危機共存，我們了解生活的重心必須放在有意義的事物上，例如找到屬於自己的快樂、不要花無謂的時間在不需在乎的瑣碎情緒上，多花一點時間陪伴你所愛的人、努力在工作上尋得自己的定位。這些年，我們失去了一些原本視為理所當然的東西，也許是健康，也許是自由，但請記得，珍惜我們還能繼續擁有的，那就是繼續對生命充滿感謝、對世界保持好奇、對工作付出熱情、對生活充滿正向」

林志玲成為母親後，更深刻感受到，原來所謂的愛與付出，永遠可以比自己想像的多更多，「在公益的這條路上，我們每一個人都可以盡自己的一份力量，去幫助社會角落中更需要幫助的弱勢朋友，因為有愛，讓希望無限大」。社會上充斥許多負面新聞，總是希望繼續發揮正向力量，成為大家心中永遠溫暖的「志玲姊姊」，每年不間斷地透過義賣慈善年曆為發展遲緩兒童與偏鄉地區的學生募集更多學習及醫療資源，希望這些成績可以獲得共鳴，讓社會上更多人願意一起守護孩子們的未來，每一份心力都是感謝！

2024志玲姊姊慈善年曆將於8月23日上午11點起，在momo購物網及7-ELEVEN超商ibon開始預購，不同通路限量贈品，送完為止！詳情上志玲姊姊基金會臉書www.facebook.com/chilingjj或官網www.chilingjj.org查詢。

林志玲。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

林志玲勤跑慈善活動，照顧小孩。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

林志玲。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

udn討論區