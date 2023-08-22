甄妮再發聲！怒揭霸凌李玟兇手就是她：確定下毒手
李玟生前控訴節目「中國好聲音」賽制不公，與李玟私交甚篤的大咖天后甄妮連日來在社群上發聲，為好友出一口氣，她今（22）日加碼爆料，直指霸凌李玟的真兇就是節目的柳姓副導，氣嗆：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街，也不夠你跌停版。」
李玟生前控訴遭節目霸凌，音檔和影片近日在網路上瘋傳，甄妮在社群上直言：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」又持續發聲表示早就勸過李玟「不要接那些爛節目，好好休息」。今天她再度言明立場：「我為何日日發文，再不加緊腳步，人們就淡忘了，也就失去討回公道的機會了。」
甄妮透露4月曾與李玟碰面，「她沒用拐扙慢慢走向我說『手術後長高了』，我立刻問把醫生介紹給我，我越來越矮了」，2人還聊到之後可以認真養傷休息，進修音樂2年重新出發，不用感到害怕。豈知李玟卻離開人世，讓人相當遺憾。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言