甄妮再發聲！怒揭霸凌李玟兇手就是她：確定下毒手

李玟生前控訴節目「中國好聲音」賽制不公，與李玟私交甚篤的大咖天后甄妮連日來在社群上發聲，為好友出一口氣，她今（22）日加碼爆料，直指霸凌李玟的真兇就是節目的柳姓副導，氣嗆：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街，也不夠你跌停版。」

李玟生前控訴遭節目霸凌，音檔和影片近日在網路上瘋傳，甄妮在社群上直言：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」又持續發聲表示早就勸過李玟「不要接那些爛節目，好好休息」。今天她再度言明立場：「我為何日日發文，再不加緊腳步，人們就淡忘了，也就失去討回公道的機會了。」

甄妮透露4月曾與李玟碰面，「她沒用拐扙慢慢走向我說『手術後長高了』，我立刻問把醫生介紹給我，我越來越矮了」，2人還聊到之後可以認真養傷休息，進修音樂2年重新出發，不用感到害怕。豈知李玟卻離開人世，讓人相當遺憾。

甄妮怒斥節目組欠缺良知，還把矛頭對準了其他「導師」。（取材自微博）

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