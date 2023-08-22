李燕七夕傳喜訊！懷孕未滿3個月不能公開？她回應真相
八點檔女神41歲女演員李燕，今年五月宣布和圈外男友也是合夥人新店陳大少登記結婚，近來被網友發現幸福肥，疑似懷孕，她七夕在臉書發表幸福宣言，「小寶給我買的花，不論是婚前還是婚後，儀式感還是有的，那能讓我感到幸福」。
李燕近期淡出螢光幕，被發現婚後發福不少，疑似懷孕她本人今天也宣告，「自從本人放飛自我後，實在太隨性了，連著體重也放飛了，本人沒懷孕，本人沒有什麼懷孕三個月不能講這回事，本人只是胖，逃不過大家的火眼金睛，胖真的遮不住，連我媽都說我胖，在我瘦下來前只能發大頭照了。」
李燕出道超過20年，以「台灣龍捲風」打響知名度，擔任過「天下父母心」、「炮仔聲」等多部三立八點檔戲劇女主角，有著「三立一姐」的稱號，李燕也自創保養品牌，老公就是她的事業夥伴。」
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