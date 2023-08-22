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七夕放閃不藏了！蕭敬騰和Summer回應生子：是因為愛

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
Summer和蕭敬騰接受媒體訪問放閃。圖／V MAGAZINE提供
Summer和蕭敬騰接受媒體訪問放閃。圖／V MAGAZINE提供

金曲歌王蕭敬騰在經紀人Summer6月27日她生日這天求婚，2人情牽16年，戀情曝光後2人也愛得大方，日前接受多家媒體訪問放閃。今天適逢七夕情人節，老蕭在社群上po出多張2人受訪的合照，對Summer表達愛意，而Summer也在IG寫下長文，回應老蕭的愛。

蕭敬騰在社群上寫著：「認識她之後，我變成大家認識的我，七夕情人節快樂。」Summer則寫下：「一開始因為職業本能，認為不該影響他的事業，也認為他應該多看看世界，所以不支持他公開分享我們的愛情，大概到了他30歲左右，認真的跟我討論未來，我才明白他的堅定。」

雙方相差16歲，這段女大男小的感情，也帶給她一些新的認知：「其實這份感情，除了我的年紀

違反了大眾的認知，我們之間三餐四季不能再平凡了，因此，醜化或神話都是多餘。」

她說結婚和生子過去從來都不在努力清單中，「因為我知道，真愛不是靠我努力就會來的，不想生

和不能生是不一樣的」，她強調：「對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，但這是一個選擇，不是一個任務。」

她也透露其實和蕭敬騰還沒有結婚，「我還沒嫁，不介意的話，我還是習慣大家喊我Summer。」

Summer和蕭敬騰大方愛。圖／V MAGAZINE提供
Summer和蕭敬騰大方愛。圖／V MAGAZINE提供

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