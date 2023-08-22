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劉冠廷求婚孫可芳甜喊：抓到妳了！交往15年七夕曬鑽戒

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
孫可芳(右)宣布與劉冠廷結婚。 圖／聯合報系資料照
孫可芳(右)宣布與劉冠廷結婚。 圖／聯合報系資料照

影劇圈銀色情侶孫可芳劉冠廷在七夕情人節PO出大鑽戒，劉冠廷嗨喊：「抓到妳了！大家！她點頭說我願意了！這個女生答應我要成為我的太太老婆妻子了喔！妳答應我了喔！大家都有看到喔！」孫可芳也甜回：「被抓到了。」兩人交往15年終成眷屬，粉絲紛紛道「恭喜」。

劉冠廷表示：「這些年我們陪伴彼此經歷好多好多，就像魯夫從那時的超新星一路到現在那麼多，不知道接下來人生會把我們帶到什麼地方，但能牽著妳的手一起，一切都好值得期待，我愛妳，謝謝妳，接下來還請多多指教喔！」

孫可芳則形容：「玩樂的時候我們是無話不談的好朋友，低潮的時候我們是彼此的樹洞和肩膀，生活中我們是彼此可靠又安心的家人，工作上讓我們繼續當一對不斷練功的神鵰俠侶吧，謝謝大家總是給予習慣低調的我們很多空間和祝福，未來也請多多指教。」

兩人的經紀人透露，其實年初就有在看婚戒，公司都很想幫劉冠廷辦求婚派對，但兩人個性低調，在7月時私下完成求婚，並選在七夕宣布好消息。結婚鑽戒也挑很久，因孫可芳嬌小，手指也很纖細，希望可以鑽戒可以常常戴在手上，並沒有挑選很大克拉的鑽石，最後選中約0.8克拉卡地亞鑽戒。

孫可芳近期正宣傳新戲「沒有你依然燦爛」，31日將出席首映會，目前還沒有登記結婚，但經紀人透露也會在近期完成，至於婚宴還要再觀望，但澄清「沒有懷孕」，「交往這麼久了，兩人一直有在討論（結婚），醞釀滿久了。」

孫可芳(右)宣布與劉冠廷結婚。圖／摘自臉書
孫可芳(右)宣布與劉冠廷結婚。圖／摘自臉書

孫可芳曝與劉冠廷婚戒照。圖／摘自臉書
孫可芳曝與劉冠廷婚戒照。圖／摘自臉書

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