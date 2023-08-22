吳怡霈七夕宣布成人妻！情纏日本男友13年甜喊：牽手看人生更多風景
43歲的吳怡霈在七夕情人節宣布成為人妻，嫁給情纏13年的日本男友桑原𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚，發文甜喊：「你好，我是桑原太太，我們結婚了。13年，終於下了這個，原本覺得是默契，後來讓我笑笑點頭，正式成為對方另一伴，的決定。」
吳怡霈文中表示：「13年來曾歷經分合、波折，總算理解了我們不但是彼此的伴侶，也是彼此最好的朋友。至今依然無話不談，依舊不在身邊會想念，能同在一個空間靜靜看書，不講話也放鬆安心，所以決定一起手牽手，陪伴彼此看人生更多風景。」
去年底吳怡霈出席「女孩，你想怎樣？」記者會時，被問到婚事，還說完全不想結婚生子，也不想凍卵，「沒想生小孩的話，結婚這張紙感覺就沒那麼有必要。」當時稱與男友交往3年，兩人2019年曾宣布分手，但去年初又被拍到復合。
吳怡霈形容老公：「他是個靦腆的日本男子，情感含蓄，全部藏在生活細節裡。可以在我最失溫的冬天收工夜裡，讓我一進家門就吃到暖呼呼的Akira本格關東煮；可以跪在雪地裡不厭其煩，等著哭完才願意從雪板上站起來的我；他常說：『就算妳70歲，哭起來還是一樣可愛』。我哭著哭著就笑了，70歲的日本爺爺，應該依舊很會煮豬肉味增湯，依舊固執吧。」
吳怡霈臉書全文：
你好，我是桑原太太，我們結婚了。
13年，終於下了這個，原本覺得是默契，後來讓我笑笑點頭，正式成為對方另一伴，的決定。
13年來曾歷經分合、波折，總算理解了我們不但是彼此的伴侶，也是彼此最好的朋友。至今依然無話不談，依舊不在身邊會想念，能同在一個空間靜靜看書，不講話也放鬆安心，所以決定一起手牽手，陪伴彼此看人生更多風景。
他是個靦腆的日本男子，情感含蓄，全部藏在生活細節裡。可以在我最失溫的冬天收工夜裡，讓我一進家門就吃到暖呼呼的Akira 本格關東煮；可以跪在雪地裡不厭其煩，等著哭完才願意從雪板上站起來的我；他常說：「就算妳70歲，哭起來還是一樣可愛」。
我哭著哭著就笑了，70歲的日本爺爺，應該依舊很會煮豬肉味增湯，依舊固執吧。
七夕快樂，結婚快樂 ：）
桑原𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚 ❥ 吳怡霈 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐥𝐟
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