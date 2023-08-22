「好聲音」副導柳驪被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

大陸選秀節目「中國好聲音」被爆出在李玟生前對其職場霸凌，而該節目的副導演柳驪回應，更是讓網友痛批不知悔改，隨後網友起底她的家世背景，還肉搜出她社群帳號。

李玟的錄音檔曝光後，就有網友在社群留言詢問「中國好聲音」導演柳驪，「那你們到底有沒有這樣對待coco呢？這麼單純正義的人，真的好可惜」，而柳驪則回覆「確實可惜，不過誰讓她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊」，之後又有網友留言「為什麼明知道的情況下要故意cue走澤鵬」，則再回應「舞台效果，不然錄出來倆人站在一起，能看嗎？到時罵的還是你們，指責CoCo還要人扶。你們有沒有想過呢」。這些回應讓網友都氣炸了！

目前柳驪抖音帳號已無法搜尋到，不過有網友似乎挖出了她另開的帳號，簡介上面寫著「大號已經被你們罵封了，我也被休假了，已經到了鳥不拉屎的西北，你們還想怎麼樣？了解真相嗎都？」IP位置顯示在寧夏。不過如今這個帳號也搜不到了。

「中國好聲音」副導演柳驪疑開小號嗆網友。 圖／擷自微博

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