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歌壇大姐大陳盈潔入獄服刑前夕 許常德曝近況「半年沒說話」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
陳盈潔。 圖／聯合報系資料照
陳盈潔。 圖／聯合報系資料照

台語歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞，8月23日要報到發監執行，音樂人許常德就透露在前兩天與陳盈潔見面曝其近況。

許常德透露其實之前與陳盈潔已斷聯好幾年，直到3個月前才聯繫上，陳盈潔的大姊透露她已半年沒出門沒說話，為了這次見面特地去染了頭髮，見面時陳盈潔始終睜著笑眼看著他，偶爾說話，都只說同一句話「交給阿德不用擔心啦」，另外陳盈潔的大姊還向他吐露一件不為人知的事，2019年1月陳盈潔突然中風，但是當天有在郵輪上有工作，不去恐要賠違約金，因此只能拜託醫師先開一些藥撐過去，最後醫師勉為其難答應，但須簽署自願放棄續診的文件。

陳盈潔當天在郵輪上的表演是主秀，需要演唱十幾首歌，她當時睜大著眼睛，讓眼神有光，始終緊閉著嘴，怕一張嘴會被發現嘴斜了，好在主持人賀一航靠著妙語如珠的功力，向現場觀眾告知陳盈潔中風的狀況，希望大家能一起合唱，幫忙解除空前危機。

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