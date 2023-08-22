作家H勇敢抗癌 和「迪化街名門前媳婦」爆熱戀

兩性作家H去年自曝罹患攝護腺癌三期，為此他割掉攝護腺，但性功能也受到影響，而據「時報周刊CTWANT」報導，他和同為「新聞挖挖哇」常客的KOL「Selena」陳珮甄陷入熱戀，兩人被拍到在街頭大方牽手散步，並一同享用晚餐，臉上洋溢的幸福笑容，看來十分甜蜜。

作家H曾經重度憂鬱症纏身，去年又罹患攝護腺癌，還是極惡性的腫瘤，只能割掉攝護腺，術後副作用一度讓他產生漏尿及性功能障礙等症狀，沒辦法正常射精，而且因為放療影響到男性賀爾蒙，讓他性慾大減，也無法「抬頭」，術後初期還必須包尿布上節目，可是他面對癌症態度卻相當樂觀，還寫了書「是時候該大逆不道了：一個重度憂鬱+癌末+愛情專家的『人生洞察解放錄』」，態度坦然。

而陳珮甄也同樣歷經許多波折，她小時候家境優渥，後來父親經商失敗，讓她從小就飽嘗人情冷暖，但她努力翻轉人生，考上國立大學後再拚到出國交換，回國後進入外商，更成為迪化街名門媳婦，不料後來婚變，她帶著女兒淨身出戶，身體也亮起紅燈，罹患癌症開了大刀，不過如今她苦盡甘來，擁有多重身分，身為管理顧問的她，在臉書上一篇分析「one boy衝鋒衣」的商業文讓她爆紅，如今遇上同樣有過一段婚姻的H，相信未來兩人應能相知相惜。

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