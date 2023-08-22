吳淡如不滿被影射「訪問性侵犯」　怒曬證據：別亂潑髒水

20年前「大貓偷拍案」的主嫌權自立，在服刑10年後出獄，近來卻又再度犯案，在警方前往逮人時，他畏罪潛逃最後從4樓高處墜樓身亡。近來網友挖出吳淡如在多年前曾訪問權自立的弟弟權自強，權自強當年是幫忙架設網站販售性侵影片，因此影射她「訪問性侵犯」，讓她忍不住跳出來喊冤。

吳淡如21日晚間發文痛斥澄清「把多年前訪問當成我最近訪問猥褻罪從犯您是何居心？這是世界上最大的誣賴！我有女兒！對這種事非常痛恨！您果然是邪教代表！」對於網友質疑她訪問性侵犯的，強調「這是很久以前的事情，當時並不知道他有任何的案底！

相信他的鄰居也不知道他有任何案底，不然誰不會搬家呢？謝謝各位，請讓我在這裡澄清。」

接著吳淡如也指出訪問權自強的時間是在近2年前，因為那時權自強是一位行銷講師，不少人都訪問過他而且也出過書，那時20年前的案子還沒有被挖出來，一年前當新聞出來時還是他們先發現目前這位墜樓的犯案者，曾經在某一個兒童福利機構當過義工，也特地公布了請大家小心！且當時得知權自強曾是性侵案的從犯，就把線上訪問的音檔、影片都刪除，因此怒批「麻煩您查清楚時間，不要什麼都扯到我，我沒有那麼紅，不要拿我來吸引流量」，她更揚言為了護衛自己清白，已找律師提出控訴。

吳淡如更提到自己訪問超過1萬人以上，不可能每次都要讓被訪問者交出良民證來證明沒案底，要網友不要亂顛倒時間序，毀人名節，這樣和Me Too一樣糟糕。

吳淡如曬出證據澄清。 圖／擷自臉書

吳淡如曬出證據澄清。 圖／擷自臉書

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