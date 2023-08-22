胡歌落腮鬍沙漠自拍 深夜拋震撼彈：未來5年不拍戲…

40歲的大陸男神胡歌今年2月宣布結婚當爸，已讓兩岸三地演藝圈粉絲又驚又喜，沒想到21日深夜又拋「震撼彈」，po出人在沙漠、草原，一臉大鬍子的照片，並說：「如果未來五年，我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧？」讓粉絲傻眼，直呼：「不行！我想看你拍到老。」、「別這樣，你可以一邊拍戲一邊做公益的。」、「清醒點哥，心疼一下陪伴這麼多年的粉絲吧，這些年我們是怎麼熬過來的。」
胡歌演出王家衛執導的「繁花」拖延了3年，因此這幾年作品不多，，而他與吳磊主演的電影「不虛此行」，才讓他剛獲上海電影節金爵影帝，接下來也將展開電影宣傳，5月也與高圓圓合作新片「走走停停」，也有網友挖出，他曾在受訪時說，會把演員當成自己一生的事業，認為他說「未來五年不拍戲了」絕對是玩笑話。
橋本環奈日前接下新戲，首度演出富士電視台十月日劇「特別命令！警視廳特別會計員」，挑戰飾演負責為經費把關的女警。同時卻傳出她可能準備閃婚，和男友中川大志好事將近。
大陸選秀節目「中國好聲音」被爆出在李玟生前對其職場霸凌，而該節目的副導演柳驪回應，更是讓網友痛批不知悔改，隨後網友起底她的家世背景，還肉搜出她社群帳號。
台語歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞，8月23日要報到發監執行，音樂人許常德就透露在前兩天與陳盈潔見面曝其近況。
許常德透露其實之前與陳盈潔已斷聯好幾年，直到3個月前才聯繫上
兩性作家H去年自曝罹患攝護腺癌三期，為此他割掉攝護腺，但性功能也受到影響，而據「時報周刊CTWANT」報導，他和同為「新聞挖挖哇」常客的KOL「Selena」陳珮甄陷入熱戀，兩人被拍到在街頭大方牽手散步，並一同享用晚餐，臉上洋溢的幸福笑容，看來十分甜蜜。
20年前「大貓偷拍案」的主嫌權自立，在服刑10年後出獄，近來卻又再度犯案，在警方前往逮人時，他畏罪潛逃最後從4樓高處墜樓身亡。近來網友挖出吳淡如在多年前曾訪問權自立的弟弟權自強，權自強當年是幫忙架設網站販售性侵影片，因此影射她「訪問性侵犯」，讓她忍不住跳出來喊冤。
40歲的大陸男神胡歌今年2月宣布結婚當爸，已讓兩岸三地演藝圈粉絲又驚又喜，沒想到21日深夜又拋「震撼彈」，po出人在沙漠、草原，一臉大鬍子的照片
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